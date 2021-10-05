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В Московском регионе экстремисты "Нурджулар"* вербовали студентов

Происшествия

Члены международной экстремисткой организации "Нурджулар"* действовали на территории Москвы и Московской области, вербовали студентов. Пятого октября запрещённую деятельность пресекли правоохранители.

В Московском регионе экстремисты "Нурджулар"* вербовали студентов

Представители МВД России рассказали, что экстремисты пытались внедрить на территорию нашей страны многоуровневую систему, которая работала бы на популяризацию радикальных идей. Более того, злоумышленники общались с молодыми людьми и старались пополнить ими свои ряды.

"В настоящее время установлен и задержан ряд подозреваемых, которые в ближайшее время будут доставлены в подразделение ведомства для проведения необходимых следственных действий", — сообщили в пресс-службе МВД ТАСС.

По словам помощника руководителя Главного следственного управления СК Юлии Ивановой, возбуждено уголовное дело.

"Нурджулар" основал в Турции в начале XX века мулла Саид Нурси. Он призывал к радикальному исламу и установлению законов шариата. Последователи экстремистского движения пытаются свергнуть светские правительства. Нуристы готовят своих людей для главных постов в экономике, управлении и науке.

* Запрещённая в Российской Федерации экстремистская организация

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