В Московском регионе экстремисты "Нурджулар"* вербовали студентов

Члены международной экстремисткой организации "Нурджулар"* действовали на территории Москвы и Московской области, вербовали студентов. Пятого октября запрещённую деятельность пресекли правоохранители.

Представители МВД России рассказали, что экстремисты пытались внедрить на территорию нашей страны многоуровневую систему, которая работала бы на популяризацию радикальных идей. Более того, злоумышленники общались с молодыми людьми и старались пополнить ими свои ряды.

"В настоящее время установлен и задержан ряд подозреваемых, которые в ближайшее время будут доставлены в подразделение ведомства для проведения необходимых следственных действий", — сообщили в пресс-службе МВД ТАСС.

По словам помощника руководителя Главного следственного управления СК Юлии Ивановой, возбуждено уголовное дело.

"Нурджулар" основал в Турции в начале XX века мулла Саид Нурси. Он призывал к радикальному исламу и установлению законов шариата. Последователи экстремистского движения пытаются свергнуть светские правительства. Нуристы готовят своих людей для главных постов в экономике, управлении и науке.

* Запрещённая в Российской Федерации экстремистская организация

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