На Камчатке нашли тела всех погибших при катастрофе вертолёта Ка-27

На месте крушения вертолёта Ка-27 в Камчатском крае завершилась поисковая операция. Сотрудники МЧС объявили, что нашли тела всех членов экипажа, погибших при крушении судна.

На борту Ка-27 находились пять человек, никто из них не смог спастись в момент ЧП, передаёт ТАСС.

"Тела обнаружены, все погибли", — сообщили в экстренных службах региона.

Напомним, что судно принадлежало пятому отдельному авиационному отряду Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. В пятницу, 24 сентября, в труднодоступной местности на высоте более 900 метров были обнаружены обломки вертолёта. Однако специалисты долгое время не могли добраться до места трагедии из-за непогоды и особенностей ландшафта.

Точная причина аварии пока не установлена. Известно, что на вертолёте Ка-27 экипаж выполнял тренировочный полёт, через некоторое время связь была потеряна.

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