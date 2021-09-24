Экипаж вертолёта Ка-27 не выжил при крушении судна на Камчатке

Все члены экипажа, которые находились на борту вертолёта Ка-27, погибли при крушении судна в Камчатском крае.

По предварительным данным, после осмотра места происшествия с воздуха стало ясно, что в катастрофе никто не выжил, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах. Точное количество человек, принимавших участие в перелёте, неизвестно. Предположительно, их было трое.

Добавим, что в ночь на 24 сентября вертолёт Ка-27 совершил экстренную посадку неподалёку от горы Острой на территории Камчатки в 5 километрах от посёлка Сосновка Елизовского муниципального района.

Груды металла обнаружили на высоте порядка 950 метров. Из-за особенностей ландшафта спасатели не смогли оперативно добраться к месту крушения судна.

Вертолёт принадлежал Федеральной службе безопасности РФ. Пока не уточняется, какие цели преследовал экипаж во время рейса.

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