Обломки пропавшего вертолета нашли на склоне горы на Камчатке

Вертолёт Ка-27, пропавший в ночь на 24 сентября на Камчатке, нашли на склоне горы в Елизовском муниципальном районе.

По информации источника ТАСС в авиационных службах, обломки вертолёта обнаружили на склоне горы Острой в нескольких километрах от села Сосновки.

Данных о жертвах и пострадавших в результате падения борта пока нет.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Информация о жёсткой посадке Ка-27 в районе горы Острой поступила в авиационные службы в ночь на 24 сентября.

Согласно предварительным данным, вертолёт принадлежал ФСБ России. Он совершил жёсткую посадку при выполнении тренировочного полёта. В момент происшествия на борту Ка-27 находились, предположительно, три человека.

По информации синоптиков, погода в районе, где упал вертолёт, ночью и утром в пятницу была хорошей.

"Ветер всю ночь был до 4 м/с, ясно, видимость более 50 км. Однако, если учесть, что высота горы Острой около 1 000 м, то облачность верхушку, скорее всего, закрывала", — рассказали агентству в Камчатгидромете.

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