В Ижевске прооперировали пациента из жёстко севшего борта санавиации

В Ижевске успешно прооперировали пациента, доставленного вертолётом санавиации, который совершил жесткую посадку 23 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

"51-летний пациент доставлялся санавиацией из Можги. Травм при происшествии он не получил. Был доставлен машиной скорой помощи в специализированное медучреждение по своему заболеванию. Сейчас пациент уже проперирован и находится под наблюдением врачей", — говорится в сообщении.

Напомним, в четверг вертолёт санавиации совершил жёсткую посадку на территории республиканской клинической больницы №1 в Ижевске. Как сообщалось ранее, борт сел на крышу одноэтажного здания, предположительно, гаража.

В результате происшествия получила лёгкое сотрясение летевшая в вертолёте фельдшер. На борту находились также пилот, пациент и врач. Они не пострадали.

По предварительным данным, причиной жёсткой посадки вертолёта стал сильный ветер.

В республиканском Минздраве отметили, что инцидент не отразился на работе на работе больницы. Она функционирует в штатном режиме.

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