Пропавший самолёт Ан-26 начали искать МЧС и Росавиация

Искать с воздуха Ан-26 будет вертолёт Ми-8 со спасательной бригадой МЧС на борту. Также на поиски направили судно Росавиации. До сегодняшнего утра такой возможности не было из-за неблагоприятных погодных условий.

Ан-26 пропал с радаров вчера вечером по Хабаровскому времени. Примерно в 40 километрах от городского аэропорта, предположительно в районе заповедника Хехцир. Он совершал технический перелёт.

На борту самолёта находились 6 человек.

После того как экипаж перестал отвечать диспетчеру, в лесные массивы направили наземную группировку МЧС России и территориальной подсистемы РСЧС. Спасатели "прочёсывали" массивы, но в ночные поиски осложнялись пересечённой местностью и плохой видимостью из-за погоды.

Ранее в Иркутской области потерпел крушение самолёт L-410. Основной причиной падения специалисты считают ошибку экипажа из-за плохой видимости или отказ техники.

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