Опубликовано видео с места крушения самолёта L-410 под Иркутском

На официальном YouTube-канале Следственного комитета РФ появились кадры с места крушения пассажирского самолёта L-410 под Иркутском. Судя по видео, от воздушного судна осталась лишь груда металла.

Осмотр места крушения самолёта L-410 в Иркутской области

В первой части ролика эксперты рассматривают обломки L-410, во второй показаны записи, которые удалось сделать в день падения самолёта. Сейчас на месте происшествия работают криминалисты.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело. Он считает, что при эксплуатации судна были серьёзно нарушены правила безопасности.

Напомним, посадку с жёстким приземлением L-410 зарегистрировали неподалёку от села Казачинское в Иркутской области накануне, 12 сентября. В салоне находились 14 пассажиров и два члена экипажа.

В списке погибших значатся четыре человека. Ещё 12 россиян получили различные травмы.

По предварительным данным, в самолёте перестала работать навигационная система. Это могло стать главной причиной катастрофы.