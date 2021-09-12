СК сообщил, что все пассажиры упавшего самолета L-410 выжили

Крушение пассажирского самолета L-410 в Иркутской области произошло около 18:15 по московскому времени. Основной причиной крушения самолета могла стать ошибка экипажа из-за плохой видимости. Другая версия произошедшего — отказ двигателя.

По данным МЧС, на борту L-410 находились 14 пассажиров и два члена экипажа. На место происшествия был отправлен вертолет Ми-8. Сообщается, что жертв нет. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии. По информации источника ТАСС, некоторые пассажиры получили травмы, а несколько человек выбрались самостоятельно из салона самолета.

Губернатор области Игорь Кобзев заявил, что конструкция самолета деформирована. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Самолет L-410 был выпущен в 2014 году и является собственностью компании ООО "Аэросервис".

Летом 2021 года произошел инцидент с самолетом L-410. В Кемеровской области произошло крушение самолета в результате которого погибли четыре человека. Еще один умер позднее в больнице.

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