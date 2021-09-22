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"Результаты политики Зеленского": в Крыму прокомментировали покушение на Шефира

Происшествия

Сенатор от Крыма Сергей Цеков убеждён, что покушение на советника украинского президента Сергея Шефира произошло из-за неправильной политики нынешнего руководства Украины.

"Результаты политики Зеленского": в Крыму прокомментировали покушение на Шефира

По его словам, власти довели государство до "преступных разборок", популярных в 90-е годы. Напомним, что сегодня, 22 сентября, неизвестные стреляли в машину, в салоне которой находился помощник Владимира Зеленского. В результате нападения Сергей Шефир не пострадал, однако в машину прилетело свыше 10 пуль. Водитель получил серьёзные ранения, его госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Цеков убеждён: так называемого "российского следа" нет в этом ЧП. Он считает, что, скорее всего, покушение — это месть контрабандистов и представителей криминального сектора Украины, передаёт РИА Новости.

"Это результаты той политики, которую проводит президент Украины Владимир Зеленский, а до него Пётр Порошенко", — подчеркнул сенатор.

Эксперт добавил, что сейчас в стране царит полный беспредел во всех структурах.

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❗️Покушение на ШЕФИРА. Советник президента попал под пули под Киевом. Комментарий Шевченко
Автор: Юлия Миленина
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