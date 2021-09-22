Киев увидел "российский след" в покушении на помощника Зеленского

Глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия высказал предположение, что покушение на Сергея Шефира - первого помощника президента Украины Владимира Зеленского - могли организовать российские спецслужбы.

Также Арахамия назвал еще две версии случившегося. По его мнению, к покушению могут быть причастны борющиеся за политическое влияние финансово-промышленные группы, а также представители криминального мира.

Лидер фракции напомнил, что Зеленский выдворил из страны криминальных авторитетов. Они могли отомстить ему таким образом.

Что касается версии о "российском следе", то Арахамия отметил, что в последнее время из Киева звучит "активная антироссийская риторика", что, конечно, не нравится Москве.

Инцидент произошел покушение 22 сентября около 10.00 в районе села Лесники Киевской области. Автомобиль помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли, ранив водителя, который был доставлен в больницу. Сам первый помощник президента не пострадал.

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