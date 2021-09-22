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Офис Зеленского назвал покушение на Шефира "попыткой демонстративного убийства"

Происшествия

Обстрел машины первого помощника президента Украины Сергея Шефира — это попытка демонстративного убийства, считает советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.

Офис Зеленского назвал покушение на Шефира "попыткой демонстративного убийства"

"Очевидно, что это открытое, преднамеренное и крайне жесткое нападение с применением автоматического оружия нельзя квалифицировать иначе, чем попытку демонстративного убийства ключевого члена команды", — заявил советник Vesti. Ua.

Согласно информации Национальной полиции Украины, покушение на первого помощника президента было совершено 22 сентября около 10.00 неподалёку от села Лесники Киевской области.

Машину Сергея Шефира обстреляли, ранив водителя. По словам Михаила Подоляка, при нападении использовалось автоматическое оружие.

Как сообщалось ранее, в результате покушения водителя Шефира госпитализировали в реанимацию в тяжёлом состоянии. Сам первый помощник президента не пострадал.

В настоящее время украинские правоохранители проводят спецоперацию "Сирена" с целью задержания причастных к покушению Сергея Шефира. По факту преступления завели уголовное дело.

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Автор: Владимир Васютченко
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