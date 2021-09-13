СБУ расследует шесть дел о посягательстве на жизнь Зеленского

Служба безопасности Украины возбудила ряд дел по фактам посягательства на жизнь президента страны Владимира Зеленского и угроз его убийства.

Как сообщили "Украинским Новинам" в СБУ, с мая 2019 года, когда Владимир Зеленский стал президентом Украины, сотрудники ведомства расследовали уже четыре дела о посягательстве на его жизнь, а также два — об угрозах убийством и нанесения вреда здоровью.

Подробностей о фигурантах названных дел в Службе безопасности Украины не раскрыли.

В сообщении отмечается, что ранее в СБУ заявляли, что не расследуют каких-либо уголовных дел по фактам угроз президенту Украины.

По сведениям издания, в 2020 году Государственное бюро расследований Украины направило в суд дело, возбуждённое по факту угроз Владимиру Зеленскому в отношении депутата Верховной Рады Софии Федины, а также волонтёра Маруси Зверобой (Елены Самбул).

Кроме того, в конце июля Шевченковский районный суд Киева рассмотрел дело по обвинению художника и ведущего Сергея Пояркова в угрозах в адрес украинского президента.

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