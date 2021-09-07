В убийстве девочек в Кузбассе подозревают ранее судимого жителя Мыски

Следственный комитет России задержал подозреваемого в убийстве двух школьниц, пропавших без вести в понедельник в городе Киселёвск Кемеровской области.

Подозреваемым оказался ранее судимый 41-летний мужчина, местный житель города Мыски Кемеровской области. На сегодняшний день с подозреваемым работают следователи, сообщает РИА Новости.

Как рассказали в центральном аппарате СК, в настоящее время устанавливается и отрабатывается круг общения девочек, проверяются адреса знакомых, одноклассников, близких родственников.

"Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности главы следственного управления по Кемеровской области-Кузбассу Безукладникову А. С. доложить о проводимых следственных действиях. Ход расследования поставлен на контроль в следственном комитете России", — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что в городе Киселёвск по дороге домой со школы пропали две 10-летние девочки. По факту безвестного исчезновения школьниц заведено уголовное дело.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.