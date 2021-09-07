СМИ: пропавших в Кузбассе школьниц нашли убитыми

Двух 10-летних девочек, которые пропали в Кемеровской области 6 сентября, нашли убитыми.

Об обнаружении тел школьниц сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, по подозрению в преступлении задержан 40-летний мужчина.

Напомним, в минувший понедельник в городе Киселёвске две девочки ушли в школу и пропали.

Позднее в соцсетях разместили сделанный в магазине снимок похожих на пропавших школьниц с неизвестным мужчиной. Тот покупал им что-то.

В областном следственном управлении СКР возбудили уголовное дело в связи с исчезновением девочек. К их розыску привлекли полицейских и следователей. Сотрудники СКР установили круг общения разыскиваемых, провели проверки по адресам одноклассников, знакомых и родственников девочек.

В настоящее время ход расследования дела, возбуждённого в связи с произошедшим в Киселёвске, взял на контроль центральный аппарат Следственного комитета РФ.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СКР по Кемеровской области доложить о проводимых следственных действиях.

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