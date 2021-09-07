Две 10-летние школьницы пропали в Кузбассе: девочек видели с незнакомцем

Двух 10-летних школьниц разыскивают правоохранители в Кемеровской области.

По информации регионального управления МВД, девочки пропали в городе Киселёвске. Утром 6 сентября они ушли в школу и не вернулись. Вечером родители пропавших обратились в полицию.

Как сообщает областное СУ СКР, в розыске школьниц задействовали полицейских, следователей и криминалистов. Правоохранители установили круг общения пропавших, проверяют адреса знакомых, одноклассников и родственников девочек.

По информации РИА Новости, в соцсетях появилось сделанное в магазине фото, на котором запечатлены похожие на пропавших девочки с неизвестным мужчиной. Незнакомец якобы покупал сладости школьницам.

В ГУ МВД по Кемеровской области агентству сообщили, что в связи с появлением в соцсетях снимка проводится проверка.

В настоящее время в связи с исчезновением школьниц возбудили уголовное дело. Ход его расследования находится на контроле руководства областного следственного управления СКР.

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