В аварии на Ставрополье из семи человек выжила только грудная девочка

На Ставрополье 29 августа произошло ДТП. Иномарка оказалась на встречке, врезалась в три машины и грузовик. Погибли шесть человек. Единственная, кому удалось спастись, грудная девочка.

Трагедия случилась на трассе Минводы-Кочубей. Водитель Honda Prestige захотел обогнать другие машины. Остальные участники движения из-за этого решения по очереди врезались в минивэн. Пассажир "Лады Нива" погиб сразу же. Девочка, которая была в автомобильной люльке, выжила.

"Ребёнку оказывается вся необходимая медпомощь", — заявили в Минздраве.

Водитель Honda, беременная женщина и её супруг из минивэна скончались на месте. Ещё один человек умер в реанимации.

После этой аварии машина без управления столкнулась с грузовиком и Toyota. В них люди остались целы.

Свидетели сообщали журналистам, что человек за рулём Honda проигнорировал сигналы с улыбкой на лице.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. По предварительным данным, в трагедии виноват погибший водитель Honda, поэтому правоохранители прекратят дело.

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