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Автоюрист объяснил, почему новый вид штрафов для водителей не сработает

Общество

Автоюрист Дмитрий Славнов оценил идею МВД ввести штрафы за превышение средней скорости на участках дорог. Ведомство прорабатывает поправки в КоАП, которыми новая норма будет закреплена законодательно.

Автоюрист объяснил, почему новый вид штрафов для водителей не сработает

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что планируется установка двух видеокамер в начале и конце участков дорог протяжённостью 20-30 км. Фиксироваться будет время заезда и выезда на участок, после чего считываться средняя скорость его прохождения. В случае превышения водителю будет выписан штраф.

По словам юриста, подобная мера не будет способствовать повышению безопасности на дорогах, а только увеличит количество штрафов для водителей. Славнов уточнил, что камеры ставятся на аварийно опасных участках дороги для предотвращения ДТП.

"С юридической точки зрения камеры видеонаблюдения нужно ставить на аварийно-опасных участках, а не по всей трассе, чтобы вычислить среднюю скорость, потому что ее можно обнулить. Здесь безопасность не будет в приоритете, а будет — поймать и наказать водителя, выписать штраф", — приводит телеканал "360" слова Славнова.

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Новые Штрафы Для Водителей с 1 июня 2021 года
Автор: Артём Пермяков, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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