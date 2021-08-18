Источник назвал возможную причину ухода в штопор упавшего под Москвой Ил-112В

Отказ одной из систем мог стать причиной ухода в штопор разбившегося в Подмосковье самолёта Ил-112В, сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, предположительно, самолет свалился в штопор и упал из-за того, что не сработала система флюгирования винта правого двигателя, который загорёлся в полете. Источник отметил, что при срабатывании системы флюгирования винтов самолёт мог бы приземлиться, а горевший двигатель отключился бы.

Напомним, опытный образец самолёта Ил-112В потерпел крушение в Подмосковье 17 августа. Он упал в лесополосе возле аэродрома Кубинка, когда заходил на посадку во время тренировочного полёта. По предварительным данным, перед падением у самолёта загорелся правый двигатель.

Находившиеся на борту Ил-112В лётчики-испытатели Николай Куимов и Дмитрий Комаров, а также бортинженер Николай Хлудеев погибли.

В связи с авиакатастрофой в Подмосковье сотрудники СКР возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

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