Уголовное дело завели по факту крушения Ил-112В в Подмосковье

СКР возбудил уголовное дело в связи с крушением в Подмосковье опытного образца самолёта Ил-112В.

По информации Следственного комитета России, по факту авиакатастрофы заведено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

В настоящее время на месте крушения борта работают следователи и криминалисты. Сотрудники СКР устанавливают свидетелей происшествия, изымают записи с камер видеонаблюдения и регистраторов.

Как сообщили в Объединённой авиастроительной корпорации, Ил-112В потерпел крушение при заходе на посадку во время тренировочного полёта. ЧП произошло в лесополосе возле подмосковного аэродрома Кубинка.

По мнению бывшего главного конструктора "Ил" Николая Таликова, самолёт мог разбиться из-за проблем с двигателем. Согласно выложенному в Сети видео, один из моторов Ил-112В загорелся.

Ранее сообщалось, что потерпевшим крушение самолётом управляли лётчики-испытатели Николай Куимов и Дмитрий Комаров, с ними летел бортинженер-испытатель Николай Хлудеев.

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