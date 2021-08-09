В Красноярском крае дорожный конфликт закончился ДТП и стрельбой. Двое ранены

Обстоятельства инцидента со стрельбой, в результате которого два человека получили огнестрельные ранения, выясняют полицейские в Красноярском крае.

По информации МВД региона, ночью 6 августа в полицию поступило сообщение о стрельбе микрорайоне Южном города Канска. Позже стало известно, что в больницу доставили горожанку с огнестрельным ранением. Кроме того, в травмпункт по той же причине обратился мужчина.

Полицейские выяснили, что около 2.00 на одной из улиц города между пострадавшими и ранее судимым 19-летним жителем Канска произошел дорожный конфликт. В ходе него ВАЗ молодого человека врезался в машину, в которой ехали мужчина и женщина, и уехал с места происшествия.

Когда предполагаемый виновник аварии добрался домой, у ворот его уже ждали хозяева ударенного им автомобиля. Сообщается, что молодой человек забежал в дом, взял из сейфа отцовское ружье, вышел на улицу и четыре раза выстрелил по участникам дорожного конфликта.

Полицейские задержали подозреваемого в преступлении. Ружье, из которого были ранены мужчина и женщина, изъяли. В настоящее время задержанный арестован. В отношении молодого человека завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия». Жителю Канска грозит до 10 лет лишения свободы.

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