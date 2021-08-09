Девочку застрелили, ее мать ранили на улице одной из деревень в Тульской области

Ребенок погиб, женщина получила ранения в результате инцидента со стрельбой в Щекинском районе Тульской области.

По информации регионального СУ СКР, ЧП произошло в деревне Панарино вечером 8 августа.

Как выяснили следователи, мужчина 1952 года рождения, будучи пьяным, выстрелил из ружья в 42-летнюю женщину, шедшую по улице с дочкой на руках.

Девочка, которой еще не исполнилось трех лет, получила смертельные ранения, от которых скончалась на месте происшествия. Ее мать госпитализировали.

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя деревни, подозреваемого в пьяной стрельбе. Сейчас решается вопрос о его заключении под стражу.

В отношении мужчины завели уголовное дело по статьям "Убийство малолетнего" и "Покушение на убийство двух и более лиц".

В настоящее время в деревне Панарино работают сотрудники областного следственного управления СКР. Они проводят осмотр месте происшествия, допрашивают фигуранта уголовного дела и свидетелей инцидента. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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