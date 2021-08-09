Ребенок погиб, женщина получила ранения в результате инцидента со стрельбой в Щекинском районе Тульской области.
По информации регионального СУ СКР, ЧП произошло в деревне Панарино вечером 8 августа.
Как выяснили следователи, мужчина 1952 года рождения, будучи пьяным, выстрелил из ружья в 42-летнюю женщину, шедшую по улице с дочкой на руках.
Девочка, которой еще не исполнилось трех лет, получила смертельные ранения, от которых скончалась на месте происшествия. Ее мать госпитализировали.
Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя деревни, подозреваемого в пьяной стрельбе. Сейчас решается вопрос о его заключении под стражу.
В отношении мужчины завели уголовное дело по статьям "Убийство малолетнего" и "Покушение на убийство двух и более лиц".
В настоящее время в деревне Панарино работают сотрудники областного следственного управления СКР. Они проводят осмотр месте происшествия, допрашивают фигуранта уголовного дела и свидетелей инцидента. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Кабаева призналась, что обычно не комментирует чьи-либо высказывания, но в данном случае не может остаться в стороне.