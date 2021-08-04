Бывший боец батальона "Айдар"* захватил здание правительства Украины

В Кабинет министров Украины проник террорист, вооруженный гранатой. На улице слышны крики о том, что это "захват здания"

На данный момент здание находится в оцеплении полиции. С террористом начались переговоры.

Также сообщается, что перед тем, как войти в здание мужчина кричал о том, что готов "сесть на 10 лет", а чека на его гранате якобы уже сорвана.

Стало известно имя захватчика, его зовут Владимир, он бывший сапер батальона "Айдар"*, получивший контузию.

Владимир (террорист):

"Живым я не сдамся".

Источник из МВД Украины сообщил о том, что граната, скорее всего, настоящая, по сколько речь идет о бывшем участнике боевых действий.

На место прибыл спецназ. Судя по всему правоохранители готовятся к штурму.

По последним данным мужчина уже задержан.

* - "Айдар" - запрещенная в России террористическая организация.