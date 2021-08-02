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В Минздраве рассказали о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Турции

Происшествия

Пятеро россиян, пострадавших в ДТП в Анталье, находятся в тяжёлом состоянии. Двое человек — в реанимации, трое туристов погибли, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав РФ.

Ранее в сети появились кадры с места аварии. В ролике можно увидеть обломки автобуса и лежащие на дороге дела. Сотрудники полиции осматривают место ДТП, а врачи заносят пострадавших в карету скорой помощи.

Большинство туристов — жители Самарской области. Всех пострадавших развезли по четырём больницам.

Авария произошла 2 августа в районе Манавгата около 18.00.

В автобусе находились 22 российских туристов, завершивших свой отдых в Анталье.

Водитель автобуса не справился с управлением, выехал на встречную полосу и перевернулся.

Минздрав РФ контролирует ситуацию с оказанием медицинской помощи пострадавшим россиянам.

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В Турции перевернулся автобус с туристами из России
Автор: Снежана Шахова
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