В Турции перевернулся автобус с российскими туристами

В турецкой провинции Анталья перевернулся автобус, в котором находились иностранные туристы.

По данным местных СМИ, в результате ДТП четыре человека погибли, ещё пятеро пострадали. Среди погибших трое россиян, сообщает генконсульство РФ.

Точное число пострадавших неизвестно.

По предварительным данным, повреждения могли получить от пяти до 16 человек.

Находящиеся в перевернувшемся в Анталье автобусе туристы должны были вылететь рейсом ZF 6394 в Самару в 21:50, сообщил туроператор.

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