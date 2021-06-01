СК РФ в Алтайском крае произвёл задержание 30-мужчины и его 51-летней матери после инцидента с батутом у торгового центра в Барнауле. 30 мая детский батут опрокинулся предположительно из-за обрыва стропов.
В результате инцидента двух девочек отбросило на трамвайные пути. Оба ребёнка находятся в больнице в тяжёлом состоянии. Одна из девочек подключена к ИВЛ.
30-летний мужчина является владельцем батута, его 51-летняя мать - индивидуальный предприниматель, который оказывает услуги на аттракционе.
Женщине предъявлено обвинение по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих безопасности").
Предпринимателю грозит лишение свободы на срок до шести лет и 500 тыс. рублей штрафа. В отношении женщины СК ходатайствовал избрать меру пресечения в виде заключения под стражу.
В СК сообщили, что батут был выпущен в 2019 году, но эксплуатировался только в этом году. Следствие проведёт выяснение того, правильно ли использовался аттракцион.
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