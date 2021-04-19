В Нижегородской области произошел взрыв в жилом доме

В селе Маргуши Нижегородской области обвалился трехэтажный жилой дом из-за взрыва газа.

Об этом РИА «Новости» сообщили в экстренных службах. По этим данным, трое жителей получили ранения. Возможно, еще люди находятся под завалами. Помимо спасателей, в село срочно выехал замглавы Нижегородской области Дмитрий Краснов по приказу губернатора региона Глеба Никитина.

Службам быстрого реагирования предписано оперативно помочь жильцам дома, определить места временного размещения и обеспечить вещами первой необходимости. Также место происшествия осмотрят следователи.

Ранее в Зеленодольске в результате взрыва один человек погиб, четверо отправлены в больницу. В девятиэтажном доме обрушились шесть квартир на седьмом этаже и одна квартира — на восьмом.

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