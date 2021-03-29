В Татарстане произошел взрыв газа в жилом доме

В татарстанском Зеленодольске произошел взрыв газа в десятиэтажном жилом доме. Уже известно об одном погибшем.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе главы района, на месте собрали все экстренные службы, формируется штаб. Жителей дома эвакуировали, в том числе одну женщину достали из-под завала. Сам глава муниципалитета Михаил Афанасьев также выехал на место происшествия.

По данным МЧС, на двух этажах обрушились жилые помещения.

19 марта взрыв бытового газа же произошел в подмосковных Химках. Три человека погибли, четверо пострадали и госпитализированы.