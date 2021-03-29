В татарстанском Зеленодольске произошел взрыв газа в десятиэтажном жилом доме. Уже известно об одном погибшем.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе главы района, на месте собрали все экстренные службы, формируется штаб. Жителей дома эвакуировали, в том числе одну женщину достали из-под завала. Сам глава муниципалитета Михаил Афанасьев также выехал на место происшествия.
По данным МЧС, на двух этажах обрушились жилые помещения.
19 марта взрыв бытового газа же произошел в подмосковных Химках. Три человека погибли, четверо пострадали и госпитализированы.
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