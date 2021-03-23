Самолёт до Хабаровска вернулся в Новосибирск после взлёта

В Новосибирске самолёт до Хабаровска вынужден был вернуться в аэропорт после взлёта.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, воздушное судно компании "Аэрофлот" вернулось в аэропорт отправления из-за того, что одному из пассажиров стало плохо.

"На борту воздушного судна был больной пассажир, которому в районе Кемерово стало хуже. Экипажем было принято решение вернуться в аэропорт вылета", — цитирует ТАСС собеседника в ведомстве.

Отмечается, что посадка произошла в штатном режиме. Пассажира передали медикам, после чего самолёт отправился в пункт назначения.