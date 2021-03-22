Бывшую няню, убившую ребенка в невменяемом из-за психического расстройства состоянии, после окончания принудлечения депортируют из страны.
Как сообщили РИА "Новости" в МВД РФ, ведомство приняло решение о нежелательности нахождения данного лица в нашей стране. Гюльчехра Бобокулова является гражданкой Узбекистана.
Трагедия произошла в феврале 2016 года. Бобокулова убила четырехлетнюю девочку, которую ей доверила как няне русская семья, подожгла квартиру и некоторое время ходила по улицам с отрезанной головой ребенка, периодически угрожая прохожим.
Переводчик в ходе следствия сообщила, что женщина признала свою вину в убийстве. Психиатры в ходе экспертизы признали ее невменяемой.
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