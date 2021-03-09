Одна из серий популярного мультсериала "Южный парк" вызвала внимание Роскомнадзора. Ведомство вызвало для профилактической беседы представителей показавшего ее телеканала Paramount Comedy.
По мнению правоохранителей, серия содержала "сцены, способствующие формированию в обществе представлений о соответствии социальным нормам интимных отношений между совершеннолетними и несовершеннолетними лицами", сообщает сайт РКН.
На данном этапе беседа закончилась рекомендацией тщательнее подбирать материалы для сетки вещания, соотнося их с законодательством России.
"Южный парк" имеет знак продукции "18+", транслируется после 23:00 и ориентирован на взрослых.
Ранее Роскомнадзор оштрафовал финансируемое правительством США Radio Free Europe/Radio Liberty после того, как было установлено, что оно не носит маркировку иностранного агента.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Норвежская пресса продолжает обсуждать скандальный момент последней гонки лыжного чемпионата мира в Оберстдорфе.