РКН провел беседу с телеканалом Paramount Comedy из-за "Южного парка"

Одна из серий популярного мультсериала "Южный парк" вызвала внимание Роскомнадзора. Ведомство вызвало для профилактической беседы представителей показавшего ее телеканала Paramount Comedy.

По мнению правоохранителей, серия содержала "сцены, способствующие формированию в обществе представлений о соответствии социальным нормам интимных отношений между совершеннолетними и несовершеннолетними лицами", сообщает сайт РКН.

На данном этапе беседа закончилась рекомендацией тщательнее подбирать материалы для сетки вещания, соотнося их с законодательством России.

"Южный парк" имеет знак продукции "18+", транслируется после 23:00 и ориентирован на взрослых.

Ранее Роскомнадзор оштрафовал финансируемое правительством США Radio Free Europe/Radio Liberty после того, как было установлено, что оно не носит маркировку иностранного агента.