Роскомнадзор оштрафовал СМИ, финансируемое правительством США

Роскомнадзор оштрафовал финансируемое и контролируемое правительством США СМИ после того, как было установлено, что оно не заявило о своих связях с Вашингтоном аудитории, как того требует закон.
Регулятор объявил, что суд удовлетворил его иск с обвинениями, выдвинутыми против Radio Free Europe/Radio Liberty (RFERL).
В заявлении ведомства говорится, что это СМИ было оштрафовано "за отсутствие маркировки информации, распространяемой на сайтах иностранных СМИ-агентов"."
В частности, два суббренда, связанные с сетью, Krym. Realli, который фокусируется на Крыме, и Faktograf, который рассматривает экономическую ситуацию в России, были признаны нарушающими правила.
Юристы определили, что
Штраф составит в общей сложности 1,1 миллиона рублей.
По мнению Роскомнадзора, законодательство "призвано донести до российского читателя, что материалы, распространяемые этими СМИ, преследуют интересы других государств."
К слову, 27 января Антон Орлов, директор Института изучения современной политики, обратился в МВД России с предложением запретить организациям, помеченным как иностранные агенты, платить физическим лицам внутри страны.
По его словам, одна из таких групп организовывала несанкционированные уличные политические акции в российских городах:
"Представители организации распространили информацию в социальных сетях и в СМИ о том, что они готовы оплатить штрафы граждан, полученные в результате совершения правонарушений на этих мероприятиях."
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