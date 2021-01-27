Роскомнадзор оштрафовал СМИ, финансируемое правительством США

Роскомнадзор оштрафовал финансируемое и контролируемое правительством США СМИ после того, как было установлено, что оно не заявило о своих связях с Вашингтоном аудитории, как того требует закон.

Регулятор объявил, что суд удовлетворил его иск с обвинениями, выдвинутыми против Radio Free Europe/Radio Liberty (RFERL).

В заявлении ведомства говорится, что это СМИ было оштрафовано "за отсутствие маркировки информации, распространяемой на сайтах иностранных СМИ-агентов"."

В частности, два суббренда, связанные с сетью, Krym. Realli, который фокусируется на Крыме, и Faktograf, который рассматривает экономическую ситуацию в России, были признаны нарушающими правила.

Юристы определили, что

они не выполнили требование публиковать свои материалы с пометкой "иностранный агент", уведомив читателей, что они получают большую часть своего финансирования из-за рубежа.

Штраф составит в общей сложности 1,1 миллиона рублей.

По мнению Роскомнадзора, законодательство "призвано донести до российского читателя, что материалы, распространяемые этими СМИ, преследуют интересы других государств."

К слову, 27 января Антон Орлов, директор Института изучения современной политики, обратился в МВД России с предложением запретить организациям, помеченным как иностранные агенты, платить физическим лицам внутри страны.

По его словам, одна из таких групп организовывала несанкционированные уличные политические акции в российских городах: