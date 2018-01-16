Взрыв бытового газа разрушил жилой дом в Антверпене. Видео

В Бельгии в Антверпене в жилом доме произошел взрыв бытового газа, от которого рухнул дом и серьезно пострадали еще два здания. Газ рванул в пиццерии на первом этаже. Вследствие взрыва пострадали 14 человек, сообщает "Daily Star".



Gebouw ingestort na ontploffing in Antwerpen ; meerdere gewonden

Один из пострадавших находится в критическом состоянии. Что касается остальных, у пяти диагностированы серьезные увечья, у восьми — легкие травмы. Еще несколько человек считаются без вести пропавшими. До сих пор спасатели продолжают разбирать завалы рухнувшего здания, поэтому информация о потерпевших в результате взрыва может обновляться. Теракт городские власти исключают.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Омске в минувшую пятницу, 12 января, в жилом доме произошел взрыв газа. Тяжелые травмы получила семья из шести человек: двое взрослых и четверо детей.

Ударная волна разрушила стены квартир на втором этаже. Произошло нарушение несущих конструкций, в здании возник пожар. Прокуратура приступила к проверке законности действий газоснабжающей компании, обслуживающей дом. Эвакуированные жители находятся в гостинице "Иртыш".