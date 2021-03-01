Дети пострадали в результате обрыва аттракциона в Москве

В Москве в одном из торговых центров трое детей пострадали в результате обрыва аттракциона.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошёл в районе Перово в торговом центре "Перово Молл".

"По уточнённым данным, трое детей пострадали при обрыве аттракциона в игровом центре "Парквик" в торгово-развлекательном центре "Перово Молл". Им оказали помощь на месте", — цитирует агентство источник.

По факту произошедшего Перовская межрайонная прокуратура проводит проверку.