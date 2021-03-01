В Москве в одном из торговых центров трое детей пострадали в результате обрыва аттракциона.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошёл в районе Перово в торговом центре "Перово Молл".
"По уточнённым данным, трое детей пострадали при обрыве аттракциона в игровом центре "Парквик" в торгово-развлекательном центре "Перово Молл". Им оказали помощь на месте", — цитирует агентство источник.
По факту произошедшего Перовская межрайонная прокуратура проводит проверку.
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