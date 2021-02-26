Из-за заторов на дороге пациентка скончалась в машине скорой помощи

В Челябинской области из-за заторов на дороге в автомобиле скорой помощи скончалась местная жительница.

Как сообщает издание runews24. ru, когда медики прибыли на вызов в Агаповку, пациентка уже находилась в коме. По дороге в больницу автомобиль врачей попал в затор из-за сильного снегопада. Трасса была заметена снегом, видимость составляла не более метра. Автомобили стояли в пробке по 10 часов, в этот же затор попала и скорая помощь. В итоге пациентка скончалась, не приходя в сознание, машина не успела добраться до медучреждения.

Отмечается, что медики предприняли все необходимые меры, однако спасти женщину не удалось.