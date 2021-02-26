В Челябинской области из-за заторов на дороге в автомобиле скорой помощи скончалась местная жительница.
Как сообщает издание runews24. ru, когда медики прибыли на вызов в Агаповку, пациентка уже находилась в коме. По дороге в больницу автомобиль врачей попал в затор из-за сильного снегопада. Трасса была заметена снегом, видимость составляла не более метра. Автомобили стояли в пробке по 10 часов, в этот же затор попала и скорая помощь. В итоге пациентка скончалась, не приходя в сознание, машина не успела добраться до медучреждения.
Отмечается, что медики предприняли все необходимые меры, однако спасти женщину не удалось.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Экс-солистка группы "Мираж" рассказала о проблемах, с которыми столкнулась, воспитывая приёмных детей.