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В Кузбассе осудят полицейских, из-за которых была убита девушка

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Кемеровской области судят полицейских, из-за которых погибла девушка. Правоохранителей обвиняют в халатности.

В Кузбассе осудят полицейских, из-за которых была убита девушка

Как сообщает издание "Свободная пресса", полицейские приняли сообщение о том, что в одной из квартир слышны крики женщины, которая зовёт на помощь. Однако, правоохранители не приняли должных мер и не отправили наряд по указанному в сообщении адресу.

"По версии следствия, в январе 2020 года обвиняемые, находясь на рабочем месте, получили сигнал, что в одной из квартир многоэтажного жилого дома в Ленинском районе областного центра драка, слышны крики женщины о помощи. Полицейские зарегистрировали данное сообщение, однако халатно отнеслись к своим должностным обязанностям и не отправили группу на проверку данной информации. В результате преступные действия злоумышленника не были пресечены оперативно, в указанной квартире была убита 23-летняя жительница областного центра", — цитирует издание сообщение регионального управления Следственного комитета.

Отмечается, что мужчина истязал жертву в течение трёх с половиной часов. Убийцу задержали на месте преступления.

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Автор: Максим Щегольков, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Александр Михайлов
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