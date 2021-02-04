В Костромской области полицейский выписывал штрафы за курение в неположенном месте на своих родственников, чтобы выполнить план.
Как сообщают "Известия", по версии следствия, в феврале прошлого года мужчина составлял протоколы на своих родственников, чтобы искусственно завысить показатели своей работы. Штрафы выписывались за курение в неположенных местах.
При этом, родственники стража порядка ничего не нарушали, и о протоколах ничего не знали. Чтобы скрыть от родных мошенничество, мужчина сам оплачивал штрафы, которые выписывались на имя родственников.
В итоге, жителя Костромской области уволили из органов и возбудили в отношении него уголовное дело.
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