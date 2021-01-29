В Дагестане во время экскурсии на водопад погиб гид. Произошёл несчастный случай.
Как сообщает издание lenta. ru, трагедия произошла неподалёку от Хунзахской крепости. Группа туристов под руководством гида отправились на экскурсию к водоёму Тобот, который в это время замёрзает.
Во время экскурсии мужчина оступился, сорвался с обрыва и упал вниз. От полученных травм экскурсовод скончался на месте.
На место происшествия прибыли спасатели МЧС. Они подняли тело погибшего и передали его родственникам.
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