В Дагестане гид погиб во время экскурсии на водопад

В Дагестане во время экскурсии на водопад погиб гид. Произошёл несчастный случай.

Как сообщает издание lenta. ru, трагедия произошла неподалёку от Хунзахской крепости. Группа туристов под руководством гида отправились на экскурсию к водоёму Тобот, который в это время замёрзает.

Во время экскурсии мужчина оступился, сорвался с обрыва и упал вниз. От полученных травм экскурсовод скончался на месте.

На место происшествия прибыли спасатели МЧС. Они подняли тело погибшего и передали его родственникам.