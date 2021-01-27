Военнослужащие пострадали при обрушении крыши в воинской части

В Можайске произошло обрушение крыши в одном из строений на территории воинской части. Пострадали несколько человек.

Как сообщает ТАСС, обрушилась крыша в курилке автопарка. В момент обрушения в строении находились военнослужащие. Пострадали пять человек, трое находятся в тяжёлом состоянии. Известно, что все пострадавшие — военнослужащие-контрактники, они получили множественные переломы.

По предварительным данным, обрушение произошло из-за большого количества снега, скопившегося на крыше. На месте происшествия работают экстренные службы.