В результате мощного взрыва в сирийской провинции Ракка погибли три человека. Кроме того, известно о десяти пострадавших.
Как сообщает издание politexpert. net, инцидент произошёл в городе городе Телль Абьяд, который располагается в зоне проведения операции турецкими войсками.
Пострадавших доставили в больницу турецкого города Акчакале, расположенного неподалёку от границы с Сирией.
Отмечается, что взрыв произошёл на местном рынке, в очереди к одному из прилавков, взрывное устройство привёл в действие покупатель. В Турции ответственность за теракт возлагают на Рабочую партию Курдистана, которую считают террористической организацией.
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