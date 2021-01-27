Мощный взрыв прогремел в сирийской провинции Ракка. Есть погибшие

В результате мощного взрыва в сирийской провинции Ракка погибли три человека. Кроме того, известно о десяти пострадавших.

Как сообщает издание politexpert. net, инцидент произошёл в городе городе Телль Абьяд, который располагается в зоне проведения операции турецкими войсками.

Пострадавших доставили в больницу турецкого города Акчакале, расположенного неподалёку от границы с Сирией.

Отмечается, что взрыв произошёл на местном рынке, в очереди к одному из прилавков, взрывное устройство привёл в действие покупатель. В Турции ответственность за теракт возлагают на Рабочую партию Курдистана, которую считают террористической организацией.