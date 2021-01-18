Два человека погибли во время пожара в одесской гостинице

В одной из гостиниц Одессы произошёл пожар, жертвами которого стали два человека. Предварительно, причиной пожара стала неисправная проводка.

Как сообщают "Известия", трагедия произошла в гостинице Sun City Arcadia Apartments вечером 17 января. Известно, что в результате возгорания погибли два человека.

На место прибыли глава администрации Приморского района Марат Королёв и заместитель мэра города Михаил Кучук.

Посетители гостиницы предполагают, что пожар мог произойти из-за неисправности электропроводки. Отмечается, что недавно был проведён её ремонт, а ещё раньше в здании были проблемы со светом.