В одной из гостиниц Одессы произошёл пожар, жертвами которого стали два человека. Предварительно, причиной пожара стала неисправная проводка.
Как сообщают "Известия", трагедия произошла в гостинице Sun City Arcadia Apartments вечером 17 января. Известно, что в результате возгорания погибли два человека.
На место прибыли глава администрации Приморского района Марат Королёв и заместитель мэра города Михаил Кучук.
Посетители гостиницы предполагают, что пожар мог произойти из-за неисправности электропроводки. Отмечается, что недавно был проведён её ремонт, а ещё раньше в здании были проблемы со светом.
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