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"Ералаш" осиротел: скончался Борис Грачевский

Происшествия

Трагическая новость пришла из Москвы: на 72-м году жизни ушёл из жизни Борис Грачевский.

Об этом в Facebook сообщил поэт Симон Осиашвили:

"Ералаш" осиротел: скончался Борис Грачевский. пост
©Facebook

Напомним, худрук киножурнала "Ералаш" в конце декабря был госпитализирован с диагнозом "коронавирус". Болезнь протекала очень тяжело. Но после нового года, по словам друзей, Грачевскому стало лучше, а буквально вчера стало известно, что врачи погрузили его в медикаментозный сон

От которого Борис Грачевский уже не проснулся.

  • Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года в Москве. 
  • В 1968 году окончил Калининградский механический техникум (ныне Королевский колледж космического машиностроения и технологии) в подмосковном Калининграде (ныне Королев). 
  • В 1969-м поступил во ВГИК, который окончил спустя 23 года. Диплом ему вручили в 2017 году.
Автор: Ольга Лебедева
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