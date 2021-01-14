"Ералаш" осиротел: скончался Борис Грачевский

Трагическая новость пришла из Москвы: на 72-м году жизни ушёл из жизни Борис Грачевский.
Об этом в Facebook сообщил поэт Симон Осиашвили:
Напомним, худрук киножурнала "Ералаш" в конце декабря был госпитализирован с диагнозом "коронавирус". Болезнь протекала очень тяжело. Но после нового года, по словам друзей, Грачевскому стало лучше, а буквально вчера стало известно, что врачи погрузили его в медикаментозный сон…
От которого Борис Грачевский уже не проснулся.
Мёд вкусен и полезен, но на "эликсир здоровья" всё же не всех тянет, а некоторым людям его употребление и вовсе не рекомендуется, рассказал диетолог.