"Ералаш" осиротел: скончался Борис Грачевский

Трагическая новость пришла из Москвы: на 72-м году жизни ушёл из жизни Борис Грачевский.

Об этом в Facebook сообщил поэт Симон Осиашвили:

©Facebook

Напомним, худрук киножурнала "Ералаш" в конце декабря был госпитализирован с диагнозом "коронавирус". Болезнь протекала очень тяжело. Но после нового года, по словам друзей, Грачевскому стало лучше, а буквально вчера стало известно, что врачи погрузили его в медикаментозный сон…

От которого Борис Грачевский уже не проснулся.