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Друг Бориса Грачевского рассказал о его состоянии

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Художественный руководитель детского юмористического киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский всё ещё находится в больнице №52, где он лечится от коронавируса.

Друг Бориса Грачевского рассказал о его состоянии

"Хорошее состояние, намного лучше, чем было. Врачи говорят, что лучше, что критического состояния нет. Он сказал мне, что сегодня он первый раз сидел уже в постели. Вроде как он идёт на поправку", — сообщил в интервью kp. ru друг Грачевского Владимир Долинский.

Напомним, что 28 декабря Борис Грачевский заявил, что Новый год будет встречать в больнице.

31 декабря его супруга Екатерина Белоцерковская сообщила, что врачи оценивают состояние Грачевского как стабильно тяжёлое.

Напомним, что сначала он проходил лечение дома и даже якобы стал чувствовать себя лучше.

Ранее стало известно о состоянии Алисы Фрейндлих, которая тоже проходит лечение от коронавируса.

Автор: Снежана Шахова
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