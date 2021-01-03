Художественный руководитель детского юмористического киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский всё ещё находится в больнице №52, где он лечится от коронавируса.
"Хорошее состояние, намного лучше, чем было. Врачи говорят, что лучше, что критического состояния нет. Он сказал мне, что сегодня он первый раз сидел уже в постели. Вроде как он идёт на поправку", — сообщил в интервью kp. ru друг Грачевского Владимир Долинский.
Напомним, что 28 декабря Борис Грачевский заявил, что Новый год будет встречать в больнице.
31 декабря его супруга Екатерина Белоцерковская сообщила, что врачи оценивают состояние Грачевского как стабильно тяжёлое.
Напомним, что сначала он проходил лечение дома и даже якобы стал чувствовать себя лучше.
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