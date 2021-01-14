Состояние бессменного руководителя детского журнала "Ералаш" вызывает тревогу.
Борис Грачевский не избежал заражения опасным вирусом COVID-19. Коронавирус настолько подкосил здоровье кинодеятеля, что его пришлось экстренно госпитализировать.
Состояние Грачевского на данный момент не вызывает оптимизма. Знаменитый "папа" "Ералаша" находится в стабильно тяжёлом состоянии.
Об этом рассказал близкий друг Бориса Юрьевича Владимир Долинский.
"Он в медикаментозном сне, пока стабильно тяжелое состояние. Это коварная болезнь", — рассказал Долинский РИА Новости.
Борис Грачевский известен не только как создатель детского киножурнала. Он также выступал как режиссёр полнометражный картин, таких как: "Крыша", "Между нот, или Тантрическая симфония".
Мёд вкусен и полезен, но на "эликсир здоровья" всё же не всех тянет, а некоторым людям его употребление и вовсе не рекомендуется, рассказал диетолог.