Индонезийский "Боинг" мог потерпеть крушение из-за турбулентности

Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air, который упал недалеко от берегов Индонезии спустя четыре минуты после взлёта из аэропорта Джакарты, мог потерпеть крушение из-за погодных условий.

Такого мнения придерживается представитель Агентства метеорологии, климата и геофизики Дэни Сэптиади.