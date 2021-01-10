Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air, который упал недалеко от берегов Индонезии спустя четыре минуты после взлёта из аэропорта Джакарты, мог потерпеть крушение из-за погодных условий.
Такого мнения придерживается представитель Агентства метеорологии, климата и геофизики Дэни Сэптиади.
"Согласно спутниковым данным в 14:40 в радиусе 15 км от Ченкаренга были дождевые облака с температурой у верхней границы в -70 °C. Это указывает на высокую нестабильность, самолет, должно быть, испытал сильную турбулентность при прохождении через него", — отметил эксперт.
Выступая с докладом на съезде Трудовой партии Кореи, Ким Чен Ын расставил геополитические акценты и высказался об отношениях с США, Китаем и Россией.