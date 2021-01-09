Пассажирский Boeing пропал с радаров у берегов Индонезии

У берегов Индонезии была потеряна связь с пассажирским Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air.

По данным Flightradar24, борт снизился на 10000 футов менее, чем за минуту. Информация с мониторинговых ресурсов говорит о том, что сейчас самолёт находится в море. Представители авиакомпании пока не делали никаких заявлений.

Экстренные службы Индонезии начали поисковую операцию в месте предполагаемого падения самолёта. Об этом сообщило издание Bloomberg. По предварительным данным, на борту находилось 62 человека.