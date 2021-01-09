Президент России Владимир Путин выразил соболезнования индонезийскому лидеру Джоко Видодо в связи с крушением пассажирского самолёта у берегов Индонезии.
Напомним, ранее Boeing 737-524 упал в море спустя четыре минуты после вылета из аэропорта Джакарты.
"Уважаемый господин президент, примите искренние соболезнования по поводу гибели пассажиров и членов экипажа самолета, потерпевшего крушение у побережья Явы. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших", — сказано в заявлении Путина, опубликованном на сайте Кремля.
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