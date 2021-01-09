Путин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Индонезии

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования индонезийскому лидеру Джоко Видодо в связи с крушением пассажирского самолёта у берегов Индонезии.

Напомним, ранее Boeing 737-524 упал в море спустя четыре минуты после вылета из аэропорта Джакарты.