В упавшем пассажирском самолёте Boeing 737-524, который потерпел крушение у берегов Индонезии, не было российских граждан.
Об этом сообщили в посольстве России в Индонезии.
Напомним, борт, выполнявший рейс SJ182 авиакомпании Sriwijaya Air, потерял связь с диспетчерами Джакарты спустя четыре минуты после вылета.
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