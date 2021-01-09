В упавшем у берегов Индонезии самолёте не было граждан России

В упавшем пассажирском самолёте Boeing 737-524, который потерпел крушение у берегов Индонезии, не было российских граждан.

Об этом сообщили в посольстве России в Индонезии.

Напомним, борт, выполнявший рейс SJ182 авиакомпании Sriwijaya Air, потерял связь с диспетчерами Джакарты спустя четыре минуты после вылета.

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