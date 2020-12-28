Сильное землетрясение произошло у берегов Чили

У берегов Чили произошло сильное землетрясение. Днём ранее аналогичные подземные толчки ощущались в Турции.

Как сообщают "Известия", магнитуда землетрясения у чилийского побережья составила 6,8 баллов. Такие данные были приведены Геологической службой США. Эпицентр стихии находился в 163 км к западу от города Вальдивия на глубине 10 километров.

Информации о жертвах, разрушениях и угрозе цунами не поступало.

В то же время, rbc. ru сообщает, что днём ранее сильное землетрясение произошло на востоке Турции. Тогда магнитуда колебаний земной поверхности составила 5,3 балла, разрушений и пострадавших не было.

"Известия" отмечают, что по мнению некоторых экспертов землетрясения в ближайшие 20 лет будут происходить чаще обычного.