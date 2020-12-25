Самолёт из Лейпцига аварийно сел в Нижнем Новгороде

Самолёт, следовавший из немецкого Лейпцига, совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода.

Как сообщает РИА "Новости", воздушное судно следовало в Москву, однако из-за технической неисправности капитан принял решение совершить экстренную посадку в Нижнем Новгороде.

По некоторым данным, причиной посадки послужил сбой в работе автопилота.

Отмечается, что в момент происшествия на борту самолёта находился только экипаж. Пострадавших нет.

Ранее "Правда.ру" сообщала, что во Внуково самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы.