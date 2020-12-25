В аэропорту Внуково пассажирский самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы.
Как сообщают "Известия", в момент инцидента на борту находилось 116 человек, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Воздушное судно выкатилось за взлётно-посадочную полосу на 20 метров.
Отмечается, что происшествие никак не сказалось на работе аэропорта.
Ранее "Правда.ру" сообщала, что в аэропорту Внуково 25 декабря произошёл ещё один инцидент: пьяный пассажир набросился с кулаками на бортпроводника. Пассажира сняли с рейса, а стюарту потребовалась медпомощь.
Экс-футболист "Зенита" Андрей Аршавин заявил, что питерский клуб не интересен в европейском футболе.