Самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы во Внуково

В аэропорту Внуково пассажирский самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы.

Как сообщают "Известия", в момент инцидента на борту находилось 116 человек, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Воздушное судно выкатилось за взлётно-посадочную полосу на 20 метров.

Отмечается, что происшествие никак не сказалось на работе аэропорта.

Ранее "Правда.ру" сообщала, что в аэропорту Внуково 25 декабря произошёл ещё один инцидент: пьяный пассажир набросился с кулаками на бортпроводника. Пассажира сняли с рейса, а стюарту потребовалась медпомощь.